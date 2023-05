Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Rucksack führt zu Einsatz des Sprengstoffspürhundes Yukon

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 16. Mai 2023 informierte ein aufmerksamer Reisender eine Streife der Bundespolizei im Magdeburger Hauptbahnhof gegen 22:40 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück, welches sich auf einem Sitz des Wartemoduls auf Bahnsteig 1 befand. Mehrmalige Ausrufe sowie die Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Demnach wurde der betroffene Bahnsteig durch die Einsatzkräfte geräumt und abgesperrt. Zeitgleich erfolgte die Anforderung des Sprengstoffspürhundes Yukon. Dieser zeigte kein auffälliges Verhalten, welches auf Sprengstoff hinweisen würde. Somit wurde der schwarz-rote Rucksack geöffnet und durchsucht. Hinweise auf den Eigentümer konnten hierbei nicht festgestellt werden. Das Gepäckstück wurde dem Fundbüro übergeben. Der Einsatz konnte um 22.50 Uhr beendet und der Bahnsteig wieder freigegeben werden. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei insbesondere in den derzeit stattfindenden Ferien und dem verlängerten Wochenende erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell