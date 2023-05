Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2400 Euro Geldstrafe oder 160 Tage Ersatzfreiheitsstrafe: 53-Jähriger wird mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 15. Mai 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:00 Uhr einen 53-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei wurde durch die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann zwei aktive Haftbefehle bestehen. Zur Eröffnung und weiterführender Maßnahmen wurde der Gesuchte festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurden ihm die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Limburg eröffnet. So erging bereits im Dezember 2019 durch das Amtsgericht Wetzlar ein Urteil wegen fahrlässiger Körperverletzung mit einer Geldstrafe von 450 Euro oder 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Weiterhin verurteilte ihn das Amtsgericht Wetzlar im Mai 2020 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von insgesamt 1950 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen. Da er der Zahlung der Geldstrafen nicht nachkam und sich trotz ergangener Ladungen auch den Strafantritten nicht stellte, wurden gegen ihn am 17.12.2021 und am 29.12.2022 die beiden Haftbefehle erlassen. In den Diensträumen der Bundespolizei wurden der Festgenommene zur Eigensicherung durchsucht. Hierbei wurden ein Messer sowie eine szenetypische Klipptüte mit vermutlichen Amphetaminen aufgefunden und sichergestellt. Da er die Geldstrafen von insgesamt 2400 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er am selbigen Tag an die Beamten der Justizvollzugsanstalt Burg übergeben. Insgesamt muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen verbüßen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Verbleib der Person durch die Bundespolizisten informiert. Dem Mann erwarten weiterhin Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie eines Verstoßes gegen das Waffenverbot am Hauptbahnhof Magdeburg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell