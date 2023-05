Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann wird per Untersuchungs- und Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 15. Mai 2023 wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg, auf Bahnsteig 5 gegen 07:00 Uhr auf einen Reisenden aufmerksam und kontrollierte diesen. Der Mann wies sich mit einer Bescheinigung der Justizvollzugsanstalt Cottbus aus, dessen Insasse er bis vor kurzem war. Bei der Überprüfung des 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass gegen ihn zwei aktuelle Haftbefehle bestehen: So wurde der Mann bereits im Dezember 2022 durch das Amtsgericht Ingolstadt wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da der 37-Jährige weder der Zahlung nachkam, noch sich dem Strafantritt stellte, wurde gegen ihn der Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Zudem liegt gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Ingolstadt vom 16. Februar dieses Jahres vor. Hierbei wird er wiederum des Diebstahls verdächtigt. Zudem wird wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung gegen den Gesuchten ermittelt. Da er unbekannten Aufenthaltes war, erging dieser Haftbefehl ebenfalls im Februar 2023. Dementsprechend nahmen die Bundespolizisten den Mann fest. Nachdem er einer Richterin am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt wurde und diese den Untersuchungshaftbefehl bestätigte, wurde er den Beamten der Justizvollzugsanstalt Burg übergeben. Die Bundespolizisten informierten abschließend die ausschreibenden Behörden über den Verbleib des Mannes.

