Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger belästigt und verletzt andere Reisende und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Hauptbahnhof Naumburg (ots)

Am Sonntag, den 14. Mai 2023 gegen 00:21 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Bahn das Bundespolizeirevier Halle über körperliche Auseinandersetzungen im Zug von Leipzig nach Naumburg mit mehreren Beteiligten. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Hauptbahnhof Naumburg, wo der besagte Zug um 00:37 Uhr planmäßig ankam. Bei seiner Einfahrt auf Bahnsteig zwei hatte zudem eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Naumburg den Bahnsteig erreicht. Der zuständige Zugbegleiter machte direkt nach Halt auf sich aufmerksam und deutete auf einen 23-Jährigen, der Verursacher diverser Streitigkeiten gewesen sein sollte. So hatte dieser bei der Fahrkartenkontrolle weder ein gültiges Ticket, noch einen Nachweis seiner Identität vorgewiesen. Der Zugbegleiter stellte dem aggressiven Fahrgast eine Fahrpreisnacherhebung aus und untersagte ihm die Weiterreise. Kurz darauf geriet der aus Tunesien stammende Mann in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Reisenden, der ihn aufgefordert hatte, seine Jacke von dessen vorschriftsgemäß abgestelltem Fahrrad zu nehmen. Der Reisende hatte ihn angesprochen, weil sich der Mann zwischen sein Fahrrad und das seiner Frau gesetzt hatte und den Bereich um ihn herum verunreinigte. Als er daraufhin eine verbal aggressive Antwort bekam, entfernte sich der Fahrradbesitzer, um eine Eskalation zu vermeiden. Ein weiterer Fahrgast, der sich durch die lautstarke Kommunikation gestört fühlte, öffnete daraufhin die Tür seines Abteils und forderte den 23-Jährigen zur Mäßigung auf. Dieser soll kurzerhand zum Beschwerdeführer gelaufen sein und diesen mit seinen Fäusten gegen die Brust gestoßen haben. Daraus habe sich ein Handgemenge entwickelt, in dessen Verlauf der Ohrring des Mannes herausgerissen wurde. Die eingesetzten Bundespolizisten dokumentierten das Verletzungsbild des sich gestört fühlenden Fahrgastes und forderten den von der Weiterfahrt ausgeschlossenen Mann zum Verlassen des Zuges auf. Dieser Aufforderung kam er nur widerwillig und nach mehrsprachiger energischer Aufforderung nach. Identitätsnachweise konnten auch bei einer Durchsuchung nicht festgestellt werden. Der Tunesier zog sich ohne Aufforderung auf dem Bahnsteig seine Oberbekleidung, bis auf die Unterhose aus und schlug ohne ersichtlichen Grund gegen eine Stahlsäule. Der Mitnahme zum Polizeirevier Naumburg zur Feststellung der Identität versuchte er sich zu entziehen, sperrte sich immer wieder und stemmte die Füße in den Boden, so dass er schließlich gefesselt mitgenommen werden musste. Auf dem Polizeirevier Naumburg angekommen, konnte die Identität des Mannes schließlich mittels polizeilicher Informationssysteme zweifelsfrei festgestellt werden. Er erhielt Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem war der Mann als unbekannt verzogen gemeldet und hielt sich aktuell ohne festen Wohnsitz unerlaubt im Bundesgebiet auf. Auch hierzu wurde eine Anzeige gefertigt und die zuständige Behörde informiert. Nachdem er sich beruhigt hatte und alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

