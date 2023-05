Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 20-Jähriger mit diversen verbotenen Waffen und vermutlich gestohlenem Fahrrad festgestellt

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 10. Mai 2023 wurden Beamte der Bundespoli-zeiinspektion Magdeburg gegen 19:50 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg auf zwei Reisende aufmerksam, da einer von ihnen einen E-Roller ohne amtliches Kennzeichen mit sich führte. Die beiden Männer wurden angehalten und kontrolliert. Der 18-jährige Deutsche führte ein hochwertiges Mountainbike bei sich. Er gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass dies ebenfalls seinem 20-jährigen Begleiter gehört. Das Fahrrad wurde durch die Beamten in Augenschein genommen und festgestellt, dass die Rahmennummer Manipulationen aufwies und versucht wurde, diese mit schwarzer Farbe unkenntlich zu machen. Bei der Feststellung gab der 20-Jährige an, dass er das Mountainbike vor einem Jahr für 100 Euro erworben hatte. Eine Überprüfung der Rahmennummer war aufgrund der vorgenommenen Manipulationen nicht möglich. Jedoch besteht hier der Verdacht der Hehlerei. Somit wurde das Fahrrad als Beweismittel im Strafverfahren beschlagnahmt. Auf Nachfrage ob die beiden Männer gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich führten, wurde dieses von beiden verneint. Bei der Einsichtnahme in den mitgeführten Rucksack des 20-jährigen Deutschen konnte allerdings griffbereit eine CO2-Druckluft-Pistole, diverse Magazine und Patronen sowie ein Wurfmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimeter aufgefunden werden. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellten die Bundespolizisten noch ein doppelseitig geschliffenes Spring-Dolch-Messer in seiner Jacke fest. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes und aller erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann in die Dienststelle am Bahnsteig 1 mitgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei und des illegalen Waffenbesitzes eingeleitet.

