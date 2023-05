Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Koffer führt zu Polizeieinsatz - Besitzerin kann ausfindig gemacht werden

Halle/S., Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 11. Mai 2023 wurde die Bundespolizei gegen 18:15 Uhr durch eine Mitarbeiterin einer Bäckerfiliale über einen herrenlosen Reisekoffer am Hauptbahnhof Halle/Saale informiert. Sofort alarmierte Einsatzkräfte nahmen sich dem Sachverhalt an. Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Demnach wurde ein Teil der Haupthalle und die Bahnsteige 6 und 7 ab- sowie die besagten Gleise um 18:42 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Zeitgleich wurde ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Beamte sichteten parallel die Videosequenzen der Überwachungskameras am Bahnhof. Jener aufgefundene Koffer konnte einer 61-jährigen Frau zugeordnet werden. Diese stieg in den Intercityexpress in Richtung Magdeburg, allerdings vergaß sie dabei ihr Reisegepäck. Durch die vor Ort befindlichen Beamten wurden Einsatzkräfte am möglichen Zielbahnhof der Reisenden informiert. Tatsächlich konnte die Deutsche kurz nach Ankunft am Hauptbahnhof Magdeburg festgestellt, eingehend befragt und auf das Fehlen ihres Koffers hingewiesen werden. In der Zwischenzeit suchte der angeforderte vierbeinige Kollege den türkisfarbenen Rollkoffer und das nähere Umfeld um diesen intensiv ab. Er zeigte dabei kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, sodass das Gepäckstück als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden konnte. Der Koffer wurde anschließend dem Fundbüro am Hauptbahnhof Halle übergeben, von wo ihn die Besitzerin in den kommenden Tagen abholen wird. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die veranlassten Gleissperrungen gegen 19:05 Uhr wieder aufgehoben. Hierdurch erhielten drei Züge 20 Minuten Verspätung. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt und mit Hinblick auf die kommenden Pfingstferientage, an denen üblicherweise ein erhöhtes Reiseaufkommen herrscht, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck!! Behalten Sie dieses ständig im Blick, führen Sie es bei sich und achten Sie ganz beson-ders darauf. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

