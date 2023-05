Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger beißt Bundespolizisten in den Finger

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 7. Mai 2023 wurde das Bundespolizeirevier Halle/ Saale durch einen Zugbegleiter auf der Strecke von Magdeburg nach Halle gegen 05:10 Uhr über einen Reisenden ohne gültiges Fahrticket informiert, der sich nicht ausweisen konnte. Folglich sollte er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden, kam dieser Aufforderung des Zugbegleiters aber nicht nach. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den 31-Jährigen daraufhin zur zweifelsfreien Feststellung der Identität zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle mit. Der aus Tadschikistan stammende Mann verhielt sich zunächst kooperativ, verweigerte dann jedoch jegliche Mitarbeit zur Feststellung seiner Identität. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit dem polizeilichen Fahndungssystem versuchte er eindringlich durch Sperren, Herauswinden und zu Boden fallen lassen, zu verhindern. Schließlich biss er sogar einen eingesetzten Beamten in den kleinen Finger. Glücklicherweise wurde dieser, aufgrund der getragenen Schutzhandschuhe, nicht verletzt. Die Identität des Mannes konnte dennoch zweifelsfrei festgestellt werden. Allein durch sein Verhalten erhielt der aggressive Reisende zur Strafanzeige wegen Betruges und Hausfriedensbruchs noch zwei weitere wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell