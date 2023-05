Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vandalismus: 31-Jähriger zerstört und beschädigt mittels Steinwürfen zahlreiche Glasscheiben

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 6. Mai 2023 wurde die Bundespolizei gegen 15:00 Uhr über eine Sachbeschädigung am Hauptbahnhof Magdeburg informiert. Eine alarmierte Streife begab sich umgehend in Richtung des Treppenaufganges zum Bahnsteig 3. Einsatzkräfte der Landespolizei konnten zwischenzeitlich den Tatverdächtigen stellen. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen gab der 31-Jährige die Sachbeschädigung der elektronischen Anzeigetafel mittels eines Steinwurfes zu. Zudem räumte er während seiner Beschuldigtenvernehmung eine weitere begangene Beschädigung, zwei Tage zuvor, am selbigen Bahnhof ein. Bei dieser warf er die Seitenscheiben eines Wetterschutzhauses mit Schottersteinen auf dem Bahnsteig 1 ein. Nach Abschluss der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen und der Erstellung entsprechender Strafanzeigen konnte der aus Afghanistan stammende Mann seinen Weg zunächst fortsetzen. Am Sonntag, den 7. Mai 2023 nutzte der 31-Jährige gegen 12:30 Uhr abermals Steine als Wurfgeschoss nahe dem Hauptbahnhof, beschädigte damit eine Eingangstür und flüchtete anschließend. Beamte der Einsatzleitstelle der Bundespolizei vernahmen im City Carré einen lauten Schlag und informierten die Einsatzkräfte vor Ort. Bundespolizisten stellten den Flüchtenden kurz darauf am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes. Ein verständigter Rettungswagen wurde zur Prüfung des Gesundheitszustandes des Mannes hinzugezogen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Tatverdächtigen konnte nicht festgestellt werden. Die Landespolizei übernahm zuständigkeitshalber den jüngsten Sachverhalt und der Steinewerfer wurde ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell