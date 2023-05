Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Circa 30 Quadratmeter besprüht: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Graffititäter

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 3. Mai 2023 meldeten zwei Reisende der Polizeiin-spektion Magdeburg gegen 21:45 Uhr, dass ein Mann mehrere Graffiti im und am Bahnhof Magdeburg - Neustadt anbringt. Die Landespolizei informierte daraufhin die zuständige Bundespolizei und mehrere Streifen verlegten umgehend zum betroffenen Bahnhof. Vor Ort konnte auf Bahnsteig eins ein Mann angetroffen werden. Dieser hatte diverse Farbanhaftungen an seiner Kleidung sowie den Handinnenflächen. Darauf angesprochen, gab der 19-jährige Deutsche zu, ein Graffito angebracht zu haben und deutete auf seine Tasche. Darin lagen mehrere Sprühdosen in den Farben, welche sich auch an seinen Händen und der Kleidung befanden. Zudem stellten die Bundespolizisten einen grünen Permanentmarker fest, von dem sich auch Spuren im Gesicht des Tat-verdächtigen wiederspiegelten. Bei der Inaugenscheinnahme des ge-samten Bahnhofes stellten die Einsatzkräfte unter anderem auf der Sitzbank des Bahnsteiges 1, am Fahrstuhl, an einer Fahrplanvitrine, einer Wand im Personentunnel, an mehreren Treppenaufgängen, einer Informationstafel, an einem Fahrausweisautomaten und am Bahnhofsgebäude selbst frische Graffiti in den entsprechenden Farbtönen fest. Insgesamt wurden hierbei circa 30 Quadratmeter besprüht. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Sprühdosen, der Stift und sein Smartphone stellten die Beamten sicher. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem können zivilrechtliche Forderungen wegen der Beseitigung der Schäden auf den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann zukommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell