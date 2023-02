Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bus übersehen

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Eine 46-Jährige wollte gestern am frühen Nachmittag mit ihrem Pkw aus dem verkehrsberuhigten Bereich "An der Musikschule" auf die Straße "An der Schloßmauer" einbiegen. Dabei übersah sie einen Linienbus, der aus Richtung Münzstraße gefahren kam. Der Mercedes kollidierte mit dem Bus, der Schaden an beiden Fahrzeuge wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer sowie die Fahrgäste im Bus kamen mit einem Schrecken davon. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell