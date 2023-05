Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 22-jähriger Drogenbesitzer beschmiert Fahrstuhlwand

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 2. Mai 2023 wurde eine am Hauptbahnhof Magdeburg eingesetzte Streife der Bundespolizei gegen 12:00 Uhr von einem auf-merksamen Reisenden darüber informiert, dass ein junger Mann auf Bahnsteig eins die Wand des Fahrstuhls mit einem schwarzen Stift be-schmierte. Die eingesetzten Beamten konnten den Deutschen auf frischer Tat stellen und zum Feststellen der Identität zur Dienststelle mitnehmen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen und seiner Sachen wurde zudem ein Klipptütchen mit betäubungsmittelähnlicher Substanz, circa ein Gramm vermutlich Cannabis, und ein so genannter "Grinder" fest- und sichergestellt. Da bekanntlich "aller guten Dinge drei sind", ergab die Überprüfung der Personaldaten des jungen Mannes im polizeilichen Führungssystem obendrein eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung auf Grund eines weiteren Strafverfahrens durch das Amtsgericht Tiergarten in Höhe von über 1000 Euro. Einen größeren Geldbetrag führte der Gesuchte jedoch nicht mit sich. Es wurden Anzeigen wegen des unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln und Verunreinigung von Bahnanlagen gefertigt. Die ausschreibende Behörde wurde informiert und die sichergestellten Gegenstände zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell