Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher unbekannte Täter randalieren im abgestellten Reisezug

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 5. Mai 2023 bemerkte ein achtsamer Lokführer gegen 00:20 Uhr eine offene Tür eines Reisezuges sowie weitere Beschädigungen in dem Zug. Daraufhin wurde unverzüglich die Bundespolizei informiert. Eine alarmierte Streife war kurze Zeit später bei der Abstellgruppe nahe des Hauptbahnhofes Halle, wo jener Zug abgestellt wurde. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zum Zug. Sie zerstörten im Innenraum zahlreiche Scheiben, beschädigten unter anderem einen Monitor, entwendeten einen Nothammer und betätigten, ohne erkennbare Gefahr, die Notbremsen in der Bahn. Die eingesetzten Beamten dokumentierten den Sachverhalt allumfassend, fertigten Lichtbilder und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg sucht nach Zeugen, die hierzu etwas beobachtet haben: Wer hat im Zeitraum vom 4. Mai 2023, 12:00 Uhr bis Mitternacht Personen auf oder in der Nähe der Abstellgleise in der Volkmannstraße, nahe des Hauptbahnhofes Halle/Saale gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. Eine Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

