Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: "Hallo Mama"

Betrüger machen Tausende Euro Beute + Schließzylinder aufgebohrt + Porsche-Scheibe zertrümmert

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 31.01.2023:

+++

Friedberg: "Hallo Mama" / Betrüger machen Tausende Euro Beute

Per Textnachricht kontaktiert wurde am Donnerstag (26.01.) eine 71-jährige Frau aus Friedberg mit den Worten "Hallo Mama". Schnell verlagerte sich der Nachrichtenaustausch auf den Messengerdienst "Whatsapp". Im Glauben, sie chatte mit ihrem Sohn, der dringend mehrere Zahlungen tätigen müsse, überwies die Geschädigte auf Bitten insgesamt knapp 4.000 Euro an die ihr mitgeteilten Bankverbindungen. Erst nachdem der vermeintliche Sprössling auch um eine dritte Zahlung bat, kontaktierte sie schließlich ihren richtigen Sohn unter dessen regulärer Handynummer. Schließlich fiel der Schwindel auf; man erstattete Anzeige.

Solche oder ähnliche Maschen sind keineswegs neu. Bereits wiederholt berichtete die Polizei zuletzt über derartige Taten und gab einige Tipps, um nicht auf solche Betrügereien hereinzufallen (z.B. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5416009 ).

An dieser Stelle daher nochmals nachfolgende Hinweise:

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimalerweise ein Video-Anruf.

- Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen persönlich gesprochen zu haben.

- Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im öffentlichen Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So erschweren sie Betrügern das Leben.

- Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs wurden.

+++

Ranstadt: Schließzylinder aufgebohrt

Ein Dutzend Sicherungsautomaten im Wert von etwa 500 Euro entwendeten Diebe zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagmorgen (1.30 Uhr) aus einem Neubau in der Ranstädter Bahnhofstraße. Im Tatzeitraum bohrten die Einbrecher das Schloss der Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude auf dem Baustellengelände der "Schwedenhäuser".

Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Baustellengeländes "Schwedenhäuser" aufgefallen waren, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

Niddatal: Porsche-Scheibe zertrümmert

In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Obergasse in Kaichen parkenden, schwarzen Porsche ein und entwendete eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse. Passanten fanden das Portmonee am Dienstagmorgen in der Nähe wieder auf; das darin aufbewahrte Bargeld (etwa 200 Euro) fehlte jedoch. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der oder die bislang unbekannten Täter zwischen 23 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag zugange gewesen waren. In diesem Zusammengang bittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480 um sachdienliche Hinweise.

+++

