POL-SO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, Rettungshubschrauber im Einsatz.

Soest (ots) - Ein optischer Alarm am Bohleweg wies am Freitagmorgen (25. März 2022) um 05.10 Uhr auf einen Einbruch in eine dortige Lagerhalle hin. Die Einbrecher drangen in die Halle ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte außerhalb des Gebäudes einen bereits entwendeten und dort abgestellten Fernseher auffinden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden ...

mehr