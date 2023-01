Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mutmaßliche Feuerteufel festgenommen + Mercedes ML gestohlen + Nach Unfallflucht - Polizei sucht beschädigtes, blaues Fahrzeug

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 31.01.2023:

+++

Limeshain: Mercedes ML gestohlen

Diebe stahlen in Himbach zwischen Sonntag (10 Uhr) und Montag (10 Uhr) einen grauen Mercedes ML im Wert von etwa 10.000 Euro. An dem Geländewagen waren zumindest bis zum Zeitpunkt der Entwendung die Kennzeichen "FB-FD 26" angebracht gewesen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die Straftäter zuvor an den Fahrzeugschlüssel gelangt, mit dessen Hilfe sich der Daimler starten ließ. Nun ermittelt die Polizei in Büdingen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Verbleib des PKW machen können, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

+++

Bad Nauheim: Nach Unfallflucht - Polizei sucht beschädigtes, blaues Fahrzeug

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hubert-Vergölst-Straße, in deren Rahmen Schäden in Höhe von rund 3.500 Euro an einem abgestellten Mercedes Sprinter entstanden. Zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (10 Uhr) stand der weiße Daimler stand der weiße Daimler auf einer Parkfläche neben der Fahrbahn. Offenbar im Vorbeifahren touchiert ein derzeit noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug diesen im linken Heckbereich. Polizeibeamten gelang es, an der eingedrückten Karosserie blaue Lackanhaftungen zu sichern, die aller Wahrscheinlichkeit nach vom Unfallverursacher-Fahrzeug stammen. Die Ermittler fragen: Wo ist Freitagnachmittag ein blaues Kraftfahrzeug, vermutlich mit Schäden an der rechten Frontseite aufgefallen? Hatten Passanten den Unfallhergang möglicherweise beobachten können? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

Karben: Mutmaßliche Feuerteufel festgenommen

Da sie im Verdacht stehen, während des vergangenen Sonntags (29.01.) in Karben für mehrere kleinere Brände verantwortlich zu sein, nahmen Polizeibeamte gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße zwei in Karben gemeldete 16 und 19 Jahre alte Jugendliche vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden deutlich nach Rauch riechenden Personen hatte man auch allerhand Feuerzeuge aufgefunden. Im Verlaufe des Tages waren immer wieder brennende Mülleimer, Müllsäcke sowie gegen 17.25 Uhr schließlich ein brennender Müllcontainer in der Robert-Bosch-Straße gemeldet worden, was einige Einätze der Feuerwehr nach sich gezogen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden die Dienststelle am Abend schließlich wieder verlassen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen sie ein.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell