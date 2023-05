LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Ebeleben (ots) - In Ebeleben konnten Polizeibeamte am Dienstag einen 22-jährigen Mann aufgreifen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes konnten außerdem Kleinstmengen an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Der Mann wurde in die Polizeiinspektion Kyffhäuser gebracht, damit er heute Morgen einem Richter am Amtsgericht vorgeführt werden konnte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Anzeige wegen der aufgefundenen Betäubungsmittel ...

