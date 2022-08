Polizei Düsseldorf

POL-D: Kriminalprävention und Opferschutz - Spezialisten beraten vor Ort - Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen

Düsseldorf (ots)

Über ein zahlreiches Erscheinen von Bürgerinnen und Bürgern würden sich die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am kommenden Freitag in Oberkassel (im Bereich vor der Wache) freuen. Die Spezialisten geben an einem Infostand Auskünfte zur Allgemeinen Verhaltensprävention, Drogenprävention oder beraten zu aktuellen Phänomenen im Jugendbereich.

Selbstverständlich sind auch alle, die nur ein freundliches Gespräch mit den Polizisten führen möchten, herzlich eingeladen.

Wann: Freitag, 26. August 2022, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wo: Vor der Polizeiwache Oberkassel

Luegallee 65 40545 Düsseldorf

