Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Hinweis auf Alkoholisierung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. August 2022, 06:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen im Rheinufertunnel wurde ein Leichtkraftradfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tunneleinfahrt in Richtung stadteinwärts wurde für die Dauer der Bergung des Verletzten und für die Unfallaufnahme gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 45 Jahre alter Düsseldorfer mit seinem Leichtkraftrad (Piaggio) in den Rheinufertunnel von der Völklinger Straße aus kommend in Richtung stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, geriet gegen einen Bordstein und stürzte zu Boden. Der Mann wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der medizinischen Behandlung im Krankenhaus wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt.

