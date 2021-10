Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bach verunreinigt

Frankenheim/Rhön (ots)

Freitagnachmittag kam die Polizei in Frankenheim in der Birxer Straße zum Einsatz. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde die Verunreinigung des dort befindlichen Baches festgestellt. Eine ölhaltige Substanz wurde in den "Leubach" geleitet. Mitarbeiter der Wasserbehörden kamen vor Ort und entnahmen Proben des Gewässers. Zudem wurde umgehend eine Firma zur Bereinigung beauftragt. Im Rahmen des Einsatzes wurde der Verursacher ermittelt, welcher sich nun wegen Gewässerverunreinigung verantworten muss.

