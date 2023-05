LPI-NDH: Das etwas andere Fahrzeuggespann

Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen ereignete sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Zwei wartepflichtige Fahrzeuge reihten sich an einer Ampel, in der Langensalzaer Landstraße, auf. Nachdem die Lichtzeichenanlage umgeschaltet hatte und sich die Pkws in Bewegung setzten, kreuzt ein Radfahrer die Fahrbahn, welcher vermutlich bei rotem Lichtzeichen die Straße befuhr. Das vordere Fahrzeug musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu ...

mehr