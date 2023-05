Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinunfall

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen ereignete sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Zwei wartepflichtige Fahrzeuge reihten sich an einer Ampel, in der Langensalzaer Landstraße, auf. Nachdem die Lichtzeichenanlage umgeschaltet hatte und sich die Pkws in Bewegung setzten, kreuzt ein Radfahrer die Fahrbahn, welcher vermutlich bei rotem Lichtzeichen die Straße befuhr. Das vordere Fahrzeug musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der hintere Pkw konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Der Radfahrer als Unfallbeteiligter entfernte sich rechtswidrig von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

