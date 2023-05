Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von E-Bikes verhindert

Mühlhausen (ots)

Am gestrigen Abend versuchten unbekannte Täter, im Hanfsack, E-Bikes zu entwenden. Die Fahrräder waren an einem Wohnmobil, mithilfe eine eines Sicherungssystems, an einem Fahrradträger befestigt. Mit einem Bolzenschneider versuchten die Männer die Zweiräder loszuschneiden. Dies misslang allerdings, da sie von einem vorbeigehenden Zeugen gestört wurden. Dieser verständigte die Polizei, während die Täter in Richtung der Altstadt flüchteten. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

