POL-UL: (UL) Griesingen - Motorroller übersehen

schwere Verletzungen zog sich ein 37-jährig Mann zu, als er von einem Auto übersehen wurde

Ulm (ots)

Der Mann befuhr die Landstraße von Nasgenstadt in Richtung Griesingen und wollte auf Höhe des Sportplatzes Griesingen nach rechts abbiegen. Hierzu verlangsamte er seinen Roller. Eine 23-jährige Alfa Romeo-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr von hinten auf den Roller auf. Der Fahrer des Rollers wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und blieb dort schwerverletzt liegen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste an der Unfallstelle ebenfalls ärztlich versorgt werden. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße für ca. 1 ½ Stunden komplett gesperrt. Die Frau erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

