Betrunkener Chevroletfahrer wird aus dem Verkehr gezogen

Gegen 22.20 Uhr befand sich eine Streife der Laupheimer Polizei in der Baltringer Straße in Mietingen bei Kontrollen. Hierbei fiel den Polizisten auf Höhe vom Friedhof ein Chevrolet durch seine übervorsichtige Fahrweise auf. Der 58-jährige Fahrer fuhr in Richtung Baltringen. Er wurde von den Beamten angehalten und kontrolliert. Hierbei roch die Streife schon bei der Ansprache, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stehen musste. Diese Vermutung wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Hierauf musste der 58-Jährige den Polizisten Blut und seinen Führerschein abgeben. Seine 6 Mitfahrer kümmerten sich selbständig um ihr Weiterkommen. Der Chevroletfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

