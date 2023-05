Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fahrfehler endet im Totalschaden

25-Jährige überschlägt sich

Ulm (ots)

Am Sonntag befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Citroen gegen 9.30 Uhr die Landstraße von Ochsenhausen in Richtung Rottum. Ein vorausfahrendes Auto setzte zu einem Abbiegevorgang an. Dies erkannte die 25-Jährige vermutlich zu spät, sie musste ausweichen und kam hierbei mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf wurde sie gegen einen Leitpfosten geschleudert, danach überschlug sich das Auto und kam seitlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 25-Jährige konnte sich zum Glück selbständig aus ihrem Citroen befreien und trug nur leichte Blessuren davon. Bei dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Ochsenhausen und Rettungskräfte vor Ort. Die Fahrerin kam in eine nahegelegene Klinik. Der Schaden beträgt insgesamt 7.500 Euro.

