POL-UL: (GP) Tödlicher Verkehrsunfall; Pkw prallt gegen Brückenpfeiler - Göppingen

Tragisch endete ein Verkehrsunfall, welcher sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Göppingen ereignet hat. Ein 26-jähriger Mann befuhr gegen 03:30 Uhr die Eichertstraße in Göppingen in Richtung Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Mann bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Brückenpfeiler. Hierbei zog sich der Unfallfahrer schwere Verletzungen zu, konnte jedoch von Ersthelfern aus dem Mercedes geborgen werden, bevor dieser in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Für einen 22-jährigen Mann, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand, kam jede Hilfe zu spät. Er wurde bei dem Aufprall aus dem Pkw geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein technischer Sachverständiger zur polizeilichen Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Sperrung der Straße und die Unfallaufnahme dauern aktuell noch an.

