POL-HI: Skrupellose Betrüger bringen Frau auf verwerfliche Art und Weise um ihr Geld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Betrüger setzten gestern, 16.06.2022, eine ältere Frau aus Hildesheim mit einem "Schockanruf" dermaßen unter Druck, dass die Frau ihnen eine größere Geldsumme aushändigte.

Die Masche, derer sich die Täter bedienten, ist eine Kombination von "Enkeltrick" und "Falscher Polizeibeamter".

Den Ermittlungen zufolge erhielt die ältere Dame am Donnerstagnachmittag einen Anruf. Sie war zunächst mit einer männlichen Person verbunden, die weinte und die die Frau für ihren Sohn hielt. Das Gespräch wurde dann von einem Mann übernommen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser erzählte der Frau, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall eine schwangere Frau überfahren habe. Ferner sprach er von Angehörigen der Frau, die nun Selbstjustiz ausüben wollten. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin von einem weiteren Mann auf ihrem Mobiltelefon angerufen, der sich als Oberstaatsanwalt aus Hannover ausgab. Dieser gab an, dass ihr Sohn ins Gefängnis nach Hannover verbracht werde und auch dort mit Lynchjustiz rechnen müsse. Durch die Zahlung einer Kaution könne sie ihn aus dem Gefängnis holen. Die Dame wurde nach ihren finanziellen Verhältnissen ausgefragt und anschließend angewiesen, eine ausgemachte Summe an einen vereinbarten Ort in Hannover zu bringen und an eine Mitarbeiterin des angeblichen Oberstaatsanwalts auszuhändigen. Dieses Vorgehen wurde mit der Corona-Pandemie begründet. Während der anschließenden Fahrt wurde die Frau permanent in der Leitung gehalten. Dadurch verhinderten die Betrüger, dass die Frau zwischenzeitlich andere Telefonate führen konnte und der Schwindel womöglich aufflog.

Kurz nachdem die Seniorin in Hannover ankam, erschien eine weibliche Person und nahm das Geld an sich.

Dass die Frau Opfer von Betrügern wurde, realisierte sie nach ihrer Rückkehr, als es zu einem Kontakt mit ihrem Sohn kam.

