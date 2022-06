POL-HI: Diebstahl eines Arbeitsgerätes von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN (hee) - Am 17.06.2022, gegen 01:45 Uhr warfen bislang unbekannte Täter den Glaseinsatz der Zugangstür zu einem Schreibwarengeschäft in der Sandkuhle in Schellerten ein. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde, oder ob die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage von der weiteren Tatbegehung abgehalten wurden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die während der angegebenen Tatzeit ...

