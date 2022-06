Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in die Grundschule Söhlde

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (hee) - Am 16.06.2022, gegen 22:10 Uhr, bemerkte ein Zeuge ein Scherbenklirren aus dem Bereich der Grundschule Söhlde. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde ein beschädigtes Fenster festgestellt. Unbekannte Täter hatten offensichtlich versucht das Fenster einzuwerfen, was jedoch misslang, wodurch sie an der weiteren Tatbegehung gehindert wurden. Zeugen, die während der angegebenen Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

