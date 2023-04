Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein Unbekannter eine 31jährige Frau mit einem Teleskopschlagstock.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Salach. Gegen 00:28 Uhr kam die Geschädigte und ihre zwei Begleiterinnen dort an. Nach dem Verlassen des Zuges unterhielten sich die drei Damen noch lautstark am Bahnsteig Gleis 1. Eine bislang unbekannte Personengruppe aus fünf Männern auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig wurde auf die Diskussion aufmerksam. Die Herren mischte sich in die Gespräche ein. Ein Hinweis der Frauen, dass sie sich raushalten sollen, veranlasste die Tätergruppe über die Bahngleise zu den drei Damen zu rennen. Unvermittelt zieht einer der Täter einen Teleskopschlagstock und schlägt gezielt auf den Kopf der Geschädigten ein. Die anderen Männer schlagen und treten ebenfalls auf die Frau ein. Nachdem eine Zeugin über Notruf die Polizei verständigte, ging die Tätergruppe in verschiedene Richtungen flüchtig. Der Haupttäter wird als Mann mit schwarzen Locken beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er diese zu einem Zopf gebunden und trug eine dunkle Steppweste. Die 31jährige mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0831538)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell