POL-UL: (BC) Achstetten - Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ulm (ots)

(BC) Achstetten - Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel / Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am Freitag fährt ein 20jähriger Audi-Lenker auf der B30 von Laupheim in Richtung Ulm. Auf Höhe Achstetten will ein schwarzer Pkw von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersieht hierbei den auf fast gleicher Höhe fahrenden Audi-Lenker. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, musste der Audi Fahrer sein Fahrzeug stark abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Er zog sein Fahrzeug nach rechts, fuhr gegen den Randstein des stillgelegten Parkplatzes bei Achstetten und kam im Grünstreifen zum Stehen. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fort. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Laupheim unter der 07392/96300 in Verbindung zu setzen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0829914)

