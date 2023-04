Polizei Köln

POL-K: 230425-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubversuch an KVB-Haltstelle - Fotos

Köln (ots)

Mit Bildern aus einem KVB-Überwachungsvideo der Bahnlinie 7 sucht die Polizei Köln nach einem Unbekannten. Dem auf den Fotos abgebildeten Mann wird vorgeworfen, an der Haltestelle Steinstraße in Köln-Porz am 19. August 2022 einen Fahrgast (damals 20) mit einem Messer in der Hand aufgefordert haben, sein Geld rauszugeben. Als der 20-Jährige damit gedroht haben soll die Polizei zu rufen, soll der nun Gesuchte sein Vorhaben abgebrochen haben. Anschließend war der Tatverdächtige in die KVB-Bahn der Linie 7 gestiegen und von den Kameras aufgezeichnet worden.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/104173

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell