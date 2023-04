Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf

Fahrer musste verletzt in die Klinik eingeliefert werden

Ulm (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt am Samstag, gegen 01:30 Uhr, ein 20jähriger Skodafahrer die BAB A7 in Fahrtrichtung Kempten, als er auf Grund eines Sekundenschlafs in Höhe Großkuchen nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Der Skoda kollidierte mit der rechten Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlägt sich, wobei es auf dem Dach zum Liegen kommt. Bei dem Unfall wurde der 20jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 12 000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0831961)

