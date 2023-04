Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Lebensgefährlich verletzt; Motorradfahrer stürzt bei Fotoshooting - Gerstetten

Ulm (ots)

Ein 20-jähriger Mann hat sich am frühen Samstagabend bei Gerstetten schwerste Verletzungen zugezogen, als er mit seinem Motorrad zu Fall kam. Der Zweiradlenker befuhr gegen 17:20 Uhr die Landesstraße zwischen Altheim und Gerstetten in Richtung Gerstetten. Im Bereich einer scharfen Linkskurve wartete ein Freund des 20-jährigen am Straßenrand, um von der Kurvendurchfahrt Fotos zu machen. Jedoch verschätzte sich der Motorradfahrer mit der Geschwindigkeit und kam im Bereich der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sich der Kawasaki-Fahrer schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de, 0731/188-1111 0835495

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell