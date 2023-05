Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 19.35 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Skoda die Zeppelinstraße von der Weilerstraße kommend. An der Einmündung zur Karlstraße übersah er einen 19-Jährigen, der mit seinem Renault die vorfahrtsberechtigte Karlstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Der Renault krachte frontal in die Seite des Skoda. Dieser wurde anschließend noch auf eine Straßenlaterne geschoben und beschädigte diese. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.500 Euro.

