POL-UL: (UL) Griesingen - 20-Jährige verursacht am frühen Sonntagmorgen betrunken einen Verkehrsunfall

Ulm (ots) - Am Sonntag gegen 19.35 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Skoda die Zeppelinstraße von der Weilerstraße kommend. An der Einmündung zur Karlstraße übersah er einen 19-Jährigen, der mit seinem Renault die vorfahrtsberechtigte Karlstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Der Renault krachte ...

