Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Graffiti-Schmiererei in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter beschmierten wahrscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Hauswand des Anwesens Hauptstraße 74. Der Schriftzug BK669 wurde mit grüner Farbe aufgesprüht. In besagter Nacht sind um 00:30 Uhr zwei junge Männer in mäßiger Qualität auf dem Video einer Überwachungskamera erkennbar, die in Richtung Kümmelgasse gingen. Da die eigentliche Tathandlung nicht festgehalten ist, steht nicht fest, ob die beiden für die Schmiererei verantwortlich sind. Die Schadens-höhe ist mit circa 1000 Euro angegeben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell