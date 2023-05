Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1600 EUR Geldstrafe oder 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe: 23-Jährige muss in die Justizvollzugsanstalt

Hauptbahnhof Stendal (ots)

Am Samstag, den 13. Mai 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 08:00 Uhr eine ungarische Staatsangehörige in der Regional-bahn am Hauptbahnhof Stendal. Bei der Überprüfung ihrer Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die 23-Jährige wegen Ausübung der verbotenen Prostitution in 2 Fällen sucht. So verurteilte das Amtsgericht Frankfurt am Main die junge Frau bereits am 23.12.2021 zu einer Geldstrafe von 1600 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen. Da die 23-Jährige der ergangenen Entscheidung des Amtsgerichtes nicht nachkam, wurde am 10.11.2022 der Haftbefehl erlassen. Die Beamten eröffneten der Polizeipflichtigen den Haftbefehl und nahmen sie in die Diensträume des Bundespolizeireviers Stendal mit. Dort wurde sie durchsucht. Da die junge Frau den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, erfolgte noch am selbigen Tag die Überstellung an die Justizvollzugsanstalt Halle (Saale). Anschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Verbleib der Frau.

