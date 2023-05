Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 69 Gramm Betäubungsmittel: 32-Jähriger Deutscher unter Verdacht des Handels

Magdeburg (ots)

Am Samstag den 13. Mai 2023 stellte eine Streife der Bundespolizei eine männliche Person am Ausgang Konrad-Adenauer-Platz des Hauptbahnhofes Magdeburg fest. Der 32-Jährige fiel den Beamten durch seine äußerlichen Ausfallerscheinungen und unkontrolliert umherschwenkenden Gliedmaßen auf. Als der Mann durch die Beamten angesprochen wurde, verhielt er sich nervös und aufgeregt. Die Identität des Deutschen konnte aufgrund eines abgelaufenen Ausweisdokumentes zweifelsfrei festgestellt werden. Noch während der Überprüfung der Personalien wurde sein mitgeführter Rucksack auf gefährliche und verbotene Gegenstände durchsucht. Dabei wurden, versteckt in einer Bonbontüte, mehrere Cliptütchen mit vermutlich Cannabis sowie einem weißen Pulver aufgefunden. Daraufhin wurde die Durchsuchung vor Ort unterbrochen und auf der Dienststelle der Bundespolizei fortgeführt. Dort wurden insgesamt 69,8 Gramm verschiedener betäubungsmittelähnlicher Substanzen sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Aufgrund der Menge der Betäubungsmittel, der szenetypischen Stückelung und der Verstecke an unterschiedlichen Stellen, ergab sich der Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Dieser wurde dem Tatverdächtigen, einhergehend mit einer Belehrung über seine Rechte, eröffnet. Im Rahmen der Zuständigkeit, wurde der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an die Polizeiinspektion Magdeburg übergeben. Den 32-Jährigen erwarten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell