Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstümmelter Ziegenbock aufgefunden

Greiz (ots)

In Berga machte ein Anwohner am Samstag, den 25.02.2023 eine unschöne Entdeckung. Als er gegen 09:30 Uhr zu seinem Grundstück fuhr, im Bereich Schlossberg, stellte er in seiner Zufahrt einen leblosen Ziegenbock fest, welcher durch eine bisslang unbekannte Person dort abgelegt wurde. Das Tier war verendet und beide Ohren waren abgetrennt worden, um eine Identifizierung , durch die Ohrmarken, unmöglich zu machen. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und übernahm in Zusammenarbeit mit der Polizei Greiz die Ermittlungen wegen des Verdachts Verstoß gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz. Der Tierkadaver wurde vermutlich zwischen dem 24.02.2023; 17:00 Uhr und dem 25.02.2023; 09:30 Uhr im Bereich Schlossberg, gegenüber des Rückhaltebeckens, abgelegt. Für Hinweise zum Sachverhalt ist die Polizei Greiz unter Tel. 03661 6210 oder das Veterinäramt unter Tel. 036628 5805107 erreichbar.

