LPI-G: Umentschieden & fehlender Schulterblick

Altenburg (ots) - Altenburg - Am Nachmittag des 24/02/2023 übersieht ein 61jähriger, beim Abbiegen von der Käthe-Kollwitz-Straße, das ihm entgegenkommende Fahrzeug. Beide Pkw stoßen in der Folge frontal zusammen. Zu Personenschaden kommt es hierbei nicht. An beiden Fahrzeuge entsteht jedoch Sachschaden. [DA] Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

