Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hauptbahnhof Hannover: Frau stiehlt vier Mal in einer Stunde und Betrüger mit Drogen

Hannover (ots)

Hannover. Gestern Nachmittag, gegen halb 3, fuhr ein 30-jähriger Albaner mit einem InterCity von Braunschweig nach Hannover. Bei der Fahrausweiskontrolle zeigte er ein 9-Euro-Ticket vor, welches nur für Nahverkehrszüge gültig ist. Da er sich gegenüber dem Zugpersonal nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei informiert. In Hannover wartete eine Streife auf ihn. Auch gegenüber dieser wollte er sich nicht ausweisen und zeigte sich uneinsichtig, so dass eine Mitnahme zur Dienststelle erfolgte. Dort fanden die Beamten bei der Durchsuchung 12,20 Gramm Haschisch bei ihm auf. Zudem wurde festgestellt, dass sich der Mann ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält und in der Vergangenheit bereits schon einmal zurückgewiesen wurde. Da er zudem keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde er wegen des Drogenbesitzes in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einem Beschleunigten Verfahren zugeführt. Im Polizeigewahrsam wartet er nun auf seine Gerichtsverhandlung. Zusätzlich wird wegen Betrugs und unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik gegen ihn ermittelt.

Eine offenbar hartnäckige Weinliebhaberin (59) hat gestern Abend in einer Drogerie im Hauptbahnhof zwischen 21 und 22 Uhr insgesamt vier Mal versucht, Weinflaschen zu stehlen. Blöd nur, dass sie dabei jedes Mal vom Ladendetektiv oder einer Streife der Bundespolizei erwischt wurde. Zudem bestand gegen sie bereits ein gültiges Hausverbot. Ein Atemalkoholtest ergab einen bereits beachtlichen Wert von 2,53 Promille. Gegen sie wird nun wegen vierfachen Diebstahls und Hausfriedensbruch ermittelt.

