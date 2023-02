Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automaten aufgebrochen - KPI sucht Zeugen

Greiz (ots)

Weida/ Hohenölsen: Mehrere Zigarettenautomaten gerieten in den vergangenen Tagen ins Visier unbekannter Täter, so dass die KPI Gera die Ermittlungen einleitete. Demnach wurden zwei Automaten von Häuserwänden in der Rosenstraße (22.02. - 23.02.2023) bzw. Grochwitzer Straße (23.02.- 24.02.2023) in Weida demoniert und ein Automat im Bereich Hohenölsen (23.02.- 24.02.2023) aufgehebelt. Der Inhalt der jeweiligen Automaten zählt nunmehr zum Beutegut der Diebe. Des Weiteren wurde am heutigen Tag (24.02.2023) polizeilich bekannt, dass ein Parkscheinautomat im Weidaer Semmelweißpark aufgesprengt wurde. Letzen Endes fanden Zeugen die beiden aus Weida demontierten Zigarettenautomaten auf einem Feld bei Gräfenbrück bzw. im Waldbereich bei Schömberg wieder.

Ob für alle Taten die gleichen Täter verantwortlich sind, ist noch ungeklärt. Die Kripo in Gera (tel. 0365 / 8234-1465) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen geben können. (RK)

