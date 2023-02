LPI-G: Über den Fuß gefahren

Altenburg (ots) - Rositz: Polizei und Feuerwehr rückten am 23.02.2023 gegen 20:50 Uhr zu einer brennenden Mülltonne in der Altenburger Straße aus. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Durch Zeugenhinweise konnten die eingesetzten Polizisten schnell einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser hatte eine brennende Zigarette in die Mülltonne geworfen und so den Brand verursacht. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

