LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz

Altenburg (ots) - Altenburg - Ein 83jähriger übersah am 24/02/2023 gegen 18:00 Uhr vor dem Goldenen Pflug eine 28jährige. Die Geschädigte überquerte bei Grün gerade die Straße Am Steinweg, als der aus dem Grüntaler Weg kommende Pkw-Fahrer, beim Abbiegen ihren Vorrang missachtete & ihr über den Fuß fuhr. Glücklicherweise wurde die Geschädigte hierbei nur leicht verletzt. [DA] Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

