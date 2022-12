Iserlohn (ots) - Die Heckscheibe eines am Mittwoch zwischen 07:00 und 14:00 Uhr an der Brabeckstraße parkenden Opel Meriva, wurde durch einen unbekannten Täter zerstört. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 in Verbindung setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr