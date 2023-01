POL-HST: Richtigstellung zur Pressemitteilung "Totholzhecke im Naturschutzgebiet Devin beschädigt"

Insel Rügen (ots) - Am Dienstag, dem 10.01.2023 gegen 17:45 Uhr kamen eine 52-jährige deutsche Autofahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin mit dem Schrecken davon. Was war passiert? Sie befuhren mit einem Volkswagen auf Rügen die Kreisstraße 11 aus Richtung Teschenhagen in Richtung Güttin. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang knallte es dann plötzlich und sie merkten im Fahrzeug einen richtigen Ruck. Die 52-jährige ...

