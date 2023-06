POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.06.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und leichtem Eigenschaden 12.06.23, gegen 18.30 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, K 65. Ein 65-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, aus Osterode am Harz, befuhr die K 65 von Münchehof in Rtg. B 242. Der Kradfahrer kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Krad entstand leichter ...

