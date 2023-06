Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.06.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und leichtem Eigenschaden

12.06.23, gegen 18.30 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, K 65. Ein 65-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, aus Osterode am Harz, befuhr die K 65 von Münchehof in Rtg. B 242. Der Kradfahrer kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Krad entstand leichter Sachschaden am Lenker. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Dem Fahrer wurde Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(hei)

