POL-HA: Sondereinsatz in Hagen - Bereitschaftspolizei aus Bochum kontrolliert mit Hagener Polizei

Hagen (ots)

Am Gründonnerstag, 06.04.2023, besuchte die Bochumer Bereitschaftspolizei erneut das Hagener Stadtgebiet. Der Grund war ein geplanter Sondereinsatz im Rahmen einer Kontrollaktion. Bereits zwei Tage zuvor bestreiften die Beamten der Hundertschaft die Stadtteile Altenhagen und Wehringhausen, sowie den Hauptbahnhof. Am heutigen Tage ergänzten Beamte des Schwerpunktdienstes und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes das Kontrollteam. Dabei legten die Ordnungshüter neben den zuvor genannten Bereich ihr Augenmerk auch gezielt auf die Alleestraße. An beiden Tagen wurden über 70 Personen und fast 40 Fahrzeuge überprüft und mehrere Verkehrsverstöße geahndet. Das Ordnungsamt schloss mit Amtshilfe der Polizei einen Kiosk in er Altenhagener Straße und stellte in zwei weiteren mehrere E-Zigaretten sicher. Auch in der Remberg- und in der Kniestraße beschlagnahmte das Ordnungsamt Zigaretten. Der Fall wurde an den Zoll übergeben. Weitere Kontrollen werden, auch unangekündigt, in Zukunft folgen. (hir)

